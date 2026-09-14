PM मोदी ने यहूदी नववर्ष की दी थी बधाई, जवाब में PM नेतन्याहू ने भारत-इजरायल दोस्ती पर कही बड़ी बात

India-Israel Diplomacy: भारत और इजरायल की दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। मौका था यहूदी नववर्ष यानी रोश हशनाह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के लोगों और दुनिया भर के यहूदी समुदाय को नए साल की शुभकामनाएं दीं। इसके जवाब में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी का खास अंदाज में धन्यवाद किया। उन्होंने मोदी की लीडरशिप और दोस्ती की तारीफ की। साथ ही भारत-इजरायल रिश्तों को दो महान लोकतंत्रों के बीच ‘बेमिसाल साझेदारी’ बताया।