‘हकीकत में सब महंगा सी’, जयराम रमेश ने महंगाई के मामले पर साधा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में सभी कमोडिटीज़ के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) 110.8 रहा और सालाना थोक महंगाई दर (YoY) बढ़कर 9.92% हो गई। यह आंकड़ा जुलाई 2026 के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी दिखाता है, जब मुख्य थोक महंगाई दर 9.78% थी। साथ ही सभी कमोडिटीज़ का सूचकांक पिछले महीने के 110.0 से थोड़ा बढ़कर ऊपर गया। कीमतों में यह बढ़ोतरी प्रमुख औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों में कीमतों के दबाव को दर्शाती है। इस बढ़ोतरी में ईंधन और बिजली सबसे आगे रहे, जिनकी सालाना महंगाई दर जुलाई के 20.05% से बढ़कर अगस्त में 22.93% हो गई।