Bihar Flood: ‘मनमोहन सिंह और आप में क्या फर्क है?’ PM नरेंद्र मोदी से पप्पू यादव का सवाल, बोले- चुनाव नहीं है तो बिहार नहीं दिख रहा

Bihar Flood: पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र से सवाल किया कि उनमें और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह में आखिर क्या फर्क है। पप्पू यादव ने कहा कि 2008 की कोसी बाढ़ के दौरान मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, जबकि आज 56 लाख लोग फंसे हुए हैं, फिर भी केंद्र की ओर से एक ट्वीट तक नहीं आया है।