Bihar Flood: बाढ़ पीड़ितों की हालत देख भड़के पप्पू यादव, बोले- मेरे पास सरकार से ज्यादा पैसा, राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा

पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बाढ़ की स्थिति में वैसे दखल क्यों नहीं दिया, जैसा वे दूसरे राज्यों के मामले में करते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के पास चुनाव लड़ने के लिए तो करोड़ों रुपये होते हैं, लेकिन गरीबों की मदद के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते। उन्होंने कहा कि जब भी देश में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है, वे हमेशा प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद करते रहे हैं।