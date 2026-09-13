DUSU Election 2026: डूसू चुनाव के लिए ABVP ने जारी किया घोषणापत्र, सुरक्षित आवास से रोजगार तक किए बड़े वादे

अभाविप (ABVP) का कहना है कि उसके प्रत्याशी विभिन्न महाविद्यालयों, पीजी और छात्रावासों में विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझ रहे हैं। सत्य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षित विद्यार्थी आवास का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। अभाविप के मुताबिक, नए छात्रावासों का निर्माण, छात्राओं के लिए पर्याप्त छात्रावास, छात्र आवास प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। पीजी और छात्रावासों की सुरक्षा जांच के साथ अग्नि सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा स्वच्छता, पेयजल और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की बात कही गई है।