Modi-Xi Meeting: गलवान से ट्रेड डेफिसिट तक, जयराम रमेश ने PM मोदी से चीन पर पूछे 4 सवाल

Jairam Ramesh on PM Modi-Xi jinping Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के दौरान 12 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-चीन संबंधों, सीमा पर शांति और स्थिरता, व्यापार और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चार सवालों के जवाब मांगे। जयराम रमेश ने कहा कि बैठक खत्म होने के बाद देश प्रधानमंत्री से इन सवालों के जवाब जानना चाहता है।