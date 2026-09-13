NLSIU में उमर खालिद पर डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग से भड़का विवाद, ABVP ने जताई कड़ी आपत्ति, प्रशासन से की रद्द करने की मांग

इस पूरे विवाद पर ABVP बेंगलुरु महानगर के सचिव अभिनंदन मिर्जी ने भी कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। संगठन ने NLSIU प्रशासन को ईमेल की मदद से अपनी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि, ABVP का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। संगठन ने मांग की है कि कैंपस का माहौल शांतिपूर्ण और अकादमिक बनाए रखने के लिए इस स्क्रीनिंग को तुरंत रद्द किया जाए। संगठन का कहना है कि ऐसा करने से कैंपस में शांति बनी रहेगी और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा।