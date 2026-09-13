सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके पर FIR की क्यों उठी मांग? जानें क्या है पूरा ममला

पोस्ट में आगे लिखा- अगर उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो पहली नजर में यह एक गंभीर आपराधिक मामला लगता है। इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच की जाए, संबंधित कानूनी धाराओं के तहत FIR/मामला दर्ज किया जाए और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है, की जाए।