महिलाओं के चरित्र पर हमला करने की मानसिकता कब खत्म होगी? त्रिशा मामले का जिक्र कर कंगना रनौत ने उठाए सवाल

Kangana Ranaut Trisha Controversy:बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तमिलनाडु में अभिनेत्री त्रिशा से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बदनाम करने या उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनके चरित्र पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली इस तरह की टिप्पणियों और चरित्र हनन की मानसिकता पर सवाल उठाए।