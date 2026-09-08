तेलंगाना विधानसभा में काम के दौरान IAS नवीन मित्तल के PS को आया हार्ट अटैक, मंत्री खुद देते रहे CPR फिर भी नहीं बची जान

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सफेद कुर्ते-पायजामे में मंत्री श्रीहरि जमीन पर बैठकर राजू के सीने पर लगातार दबाव दे रहे हैं। वहीं आसपास खड़े कर्मचारी राजू के सिर और हाथों को सहलाते नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में विधानसभा की मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंची और उन्हें तुरंत एंबुलेंस से पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।