Vande Mataram: वंदे मातरम को लेकर फिर सियासत तेज, कांग्रेस द्वारा जारी नए निर्देश के बाद भाजपा का करारा हमला

इस विवाद के बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि उनकी पार्टी ने कभी वंदे मातरम नहीं अपनाया और आगे भी नहीं अपनाएगी। लेकिन कानून का पालन करना जरूरी है। सरकारी कार्यक्रमों में पूरे गाने को बजाना होगा। अगर कोई नहीं मानेगा तो कार्रवाई होगी। श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पूरे गाने के दौरान खड़े रहे।