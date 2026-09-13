‘ED लंबे समय से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को निशाना बना रही है’, CPI(M) नेता एमवी गोविंदन का बड़ा आरोप

गोविंदन का यह बयान ईडी की हालिया कार्रवाई के बाद आया है। ईडी ने केरल के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और उनके पति पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े कथित रिश्वत मामले की जांच से जुड़ा है। ईडी ने धन शोधन मामले की जांच के दौरान मिले सबूतों और तलाशी से जुड़ी जानकारी के आधार पर यह कदम उठाया है।