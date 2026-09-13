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‘ED लंबे समय से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को निशाना बना रही है’, CPI(M) नेता एमवी गोविंदन का बड़ा आरोप

Pinarayi Vijayan: पिनराई विजयन के खिलाफ सीएमआरएल मामले में एफआईआर की मांग पर सीपीआई(एम) नेता एमवी गोविंदन ने ईडी पर निशाना साधा है। उन्होंने एजेंसी पर विजयन को लंबे समय से निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
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भारत

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Rahul Yadav

Sep 13, 2026

Pinarayi Vijayan CMRL Case

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Pinarayi Vijayan ED Case: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीपीआई(एम) के केरल राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने प्रवर्तन निदेशालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी लंबे समय से पिनराई विजयन और वाम दल को निशाना बना रही है। गोविंदन ने कहा कि पार्टी ईडी की किसी भी ऐसी कार्रवाई का मजबूती से विरोध करेगी।

गोविंदन ने यह बयान पार्टी की तीन दिवसीय विस्तारित राज्य समिति की बैठक से इतर दिया। बैठक में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हो रही है।

पिनराई विजयन के खिलाफ एफआईआर की मांग का मामला

गोविंदन का यह बयान ईडी की हालिया कार्रवाई के बाद आया है। ईडी ने केरल के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और उनके पति पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े कथित रिश्वत मामले की जांच से जुड़ा है। ईडी ने धन शोधन मामले की जांच के दौरान मिले सबूतों और तलाशी से जुड़ी जानकारी के आधार पर यह कदम उठाया है।

गोविंदन ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई पिनराई विजयन को निशाना बनाने की योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सीपीआई(एम) और वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को इस कार्रवाई के पीछे की मंशा को लेकर कोई संदेह नहीं है।

विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप

सीपीआई(एम) नेता ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देशभर में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोविंदन से पूछा गया कि क्या पार्टी की विस्तारित राज्य समिति की बैठक में इस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संभावना पर विचार किया जाएगा।

ईडी ने लगाए हैं ये आरोप

ईडी का आरोप है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एजेंसी के मुताबिक, यह भुगतान आईटी सलाहकार सेवाओं के नाम पर किया गया था।

ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत जांच के दौरान वीणा से जुड़े परिसरों की तलाशी भी ली थी। जून में हुई इस कार्रवाई के बाद उनसे पूछताछ की गई थी। पिनराई विजयन पहले ही ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी उन्हें निशाना बना रही है।

अब एमवी गोविंदन के बयान के बाद यह मामला केरल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गया है। सीपीआई(एम) ने साफ किया है कि वह ईडी की कार्रवाई का विरोध करेगी।

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Updated on:

13 Sept 2026 11:42 am

Published on:

13 Sept 2026 11:42 am

Hindi News / National News / ‘ED लंबे समय से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को निशाना बना रही है’, CPI(M) नेता एमवी गोविंदन का बड़ा आरोप

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