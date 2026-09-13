सीमा पर शांति के बिना रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे, मोदी-जिनपिंग बैठक के बाद भारत का कड़ा रुख, चीन के बयान से दिखा अंतर

भारत और चीन के रिश्तों में 2020 के गलवान संघर्ष के बाद बड़ा तनाव आया था। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक और चार चीनी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच लंबे समय तक सीमा पर तनाव बना रहा। हाल के समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिले हैं। सैन्य तनाव कम हुआ है। सीधी उड़ान, लोगों की आवाजाही और दूसरे क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। हालांकि, सीमा विवाद अब भी दोनों देशों के रिश्तों की बड़ी चुनौती बना हुआ है।