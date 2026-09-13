समुद्र में मचेगी हलचल! इसरो की चेतावनी-3 बड़े चक्रवाती तूफान आने की आशंका, पिछले 44 से ज्यादा खतरनाक

बेंगलूरु से मिली जानकारी के अनुसार, आखिरी तीन महीनों के दौरान उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवाती गतिविधियां सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने अनुमान में कहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच इस क्षेत्र में तीन उष्णकटिबंधीय चक्रवात सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि इसरो ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि ये तूफान भारतीय तटों से टकराएंगे या समुद्र में ही सीमित रह जाएंगे। इसका सही अंदाजा तभी लग पाएगा जब संबंधित चक्रवाती सिस्टम पूरी तरह विकसित हो जाएंगे।