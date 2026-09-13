डिनर टेबल पर नहीं दिखे शी जिनपिंग! कूटनीतिक गलियारों में मची खलबली, आखिर क्या है वजह?

मिली जानकारी केअनुसार, चीन के राष्ट्रपति शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ-साथ पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच सीमा पर शांति, आपसी संबंधों को रणनीतिक नजरिए से आगे बढ़ाने और मतभेदों को विवाद में न बदलने देने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दिन के व्यस्त कार्यक्रम और लंबी यात्रा को देखते हुए माना जा रहा है कि शी जिनपिंग ने रात्रिभोज छोड़कर आराम को प्राथमिकता दी।