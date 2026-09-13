पीएम मोदी से मुलाकात में चीन ने बदला अपना सुर,जिनपिंग बोले- भारत हमारा दुश्मन नहीं,पार्टनर है

China India Relations: नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में एक चौंकाने वाला बयान दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत आपस में प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हैं, और दोनों देश एक-दूसरे के विकास के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर हैं।