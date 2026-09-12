Abhishek Banerjee: बंगाल CID का दावा- पूछताछ में ‘टूटे’ अभिषेक बनर्जी के PA, कई वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी देने लगे

राज्य पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुमित रॉय से मिली जानकारी कथित जमीन घोटाले के पीछे की पूरी साजिश और पैसों के लेन-देन की कड़ियों को समझने में मदद कर सकती है। हालांकि, किसी आरोपी से पूछताछ के दौरान सामने आई जानकारी को जांच एजेंसी को दूसरे स्वतंत्र सबूतों से वेरीफाई करना होता है। फिलहाल CID ने इस मामले में अपनी जांच जारी रखी है और रॉय से पूछताछ के आधार पर कथित वित्तीय लेन-देन तथा इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।