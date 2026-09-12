जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर भारत-मलेशिया में हुई बात, BRICS Summit में पीएम मोदी से चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की पुष्टि

India Malaysia Relations: भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा भारत और मलेशिया के बीच बातचीत में उठा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों देशों ने इसे निजी रखने का फैसला किया है। अनवर इब्राहिम इन दिनों नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए हैं। शनिवार सुबह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद एनडीटीवी को दिए एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण से जुड़े सवाल पर भारत के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी।