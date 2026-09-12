अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं- BRICS करेंसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया

BRICS समिट में सिर्फ करेंसी और भुगतान व्यवस्था पर चर्चा नहीं हुई। कई दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। सुधाकर दलेला के मुताबिक, BRICS MSME कोऑपरेशन पोर्टल अहम पहल रही। ग्लोबल वैल्यू चेन में सहयोग और लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क पर भी काम हुआ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के क्षेत्र में सहयोग को भी महत्व दिया गया। साइंस और रिसर्च से जुड़े कामों पर चर्चा हुई। स्टार्टअप्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे मुद्दे भी प्रमुख रहे। मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में सहयोग को भी खास उपलब्धियों में शामिल किया गया। भारत की BRICS चेयरपर्सनशिप के दौरान 350 से ज्यादा बैठकें हुईं। ये बैठकें देश के 30 से ज्यादा शहरों में आयोजित की गईं। दलेला ने इसे पूरे देश का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि समिट से चार प्रमुख क्षेत्रों में करीब 150 व्यावहारिक नतीजे सामने आए।