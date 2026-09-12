BRICS Summit: ‘अब पुतिन भारत आ गए हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है’, रूसी पत्रकार का बड़ा बयान

एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं पर गंभीर चिंता जताई गई जो व्यापार को बिगाड़ती हैं। समिट में 11 सदस्य देशों के नेता शामिल हुए। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूएई शामिल हैं। नेताओं ने परिवार के साथ फोटो खिंचवाई, पेड़ लगाए और भारत के इनोवेशन एग्जीहिबिशन का दौरा किया।