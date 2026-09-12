चंदन सिंह जीना के बचाव में उतरे हरीश रावत, ED की कार्रवाई के समय पर उठाए सवाल

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की वर्ष 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO) परीक्षा में कथित बड़े पैमाने पर अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देहरादून में कई स्थानों पर तलाशी ली। ED के मुताबिक, यह कार्रवाई 10 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई।