BRICS के ‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’ में शामिल होने की तैयारी में ईरान, समिट में दिखा PM मोदी-राष्ट्रपति पेजेशकियन का मैजिक

Brics PM Modi-Pezeshkian Meeting: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS) में भारत और ईरान के रिश्तों की मजबूती एक बार फिर दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की मुलाकात चर्चा में रही। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का हाथ पकड़े हुए चलते दिखाई दिए। इसी बीच ईरान ने BRICS के ‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’ यानी NDB में शामिल होने की तैयारी तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया कि इस दिशा में काम चल रहा है। कुछ देशों का समर्थन भी मिला है।