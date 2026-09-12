BRICS शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी-जिनपिंग की मुलाकात से पहले शशि थरूर का बयान – ‘भारत जानता है कि सख्त रुख कैसे अपनाना है’

भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन पर एक अन्य इंटरव्यू में थरूर ने कहा, "सबसे पहले हम 'ग्लोबल साउथ' के लिए एक अहम मंच उपलब्ध करा रहे हैं। आप जानते हैं कि ग्लोबल साउथ में 100 से ज़्यादा देश शामिल हैं, लेकिन यहाँ हमारे साथ ग्लोबल साउथ के 11 मुख्य देश हैं। ये देश मिलकर विचारों की विविधता और उन देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी अध्यक्षता हम इस खास मौके पर कर रहे हैं। 11 ब्रिक्स देशों का यह समूह दुनिया की ज़्यादातर आबादी और ग्लोबल जीडीपी के 41% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है और बाकी दुनिया को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।"



"दूसरी बात यह है कि एक दर्जन राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत आना, जिनमें न सिर्फ ब्रिक्स सदस्य शामिल हैं, बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर के कुछ ऑब्ज़र्वर भी हैं, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह एक तरह की कूटनीतिक एकजुट करने की क्षमता को दिखाता है, जिसकी वैश्विक मंच पर अपनी एक अहमियत है।"