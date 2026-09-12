Maharashtra: घर की खिचड़ी खाई, 24 घंटे में चली गई 2 मासूम भाई-बहन की जान, मां को 10 घंटे तक नहीं बताई बेटी की मौत

बेटे आयुष की मौत के बाद उसकी मां देवशाला पहले ही गहरे सदमे में थीं। इसी बीच गायत्री की हालत लगातार बिगड़ती गई। रिश्तेदारों को डर था कि अगर मां को बेटी की मौत की जानकारी तुरंत दी गई तो वह यह दूसरा बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से परिजनों ने करीब 10 घंटे तक गायत्री की मौत की बात मां से छिपाकर रखी। जब मां को बेटी की मौत की जानकारी दी गई तो परिवार का दर्द और बढ़ गया। एक मां ने कुछ ही समय के भीतर अपने दोनों बच्चों को खो दिया। घर में जहां बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। वहीं दोनों बच्चों की मौत के सही कारणों को लेकर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।