12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

PM नरेंद्र मोदी और यूएई क्राउन प्रिंस की अहम बैठक, रक्षा-अंतरिक्ष-परमाणु ऊर्जा में सहयोग का नया रोडमैप होगा तैयार

India UAE Strategic Partnership: भारत और यूएई ने रक्षा, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। मोदी और यूएई के क्राउन प्रिंस के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में संबंधों की प्रगति की समीक्षा हुई।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Rakesh Mishra

Sep 12, 2026

India UAE Strategic Partnership

पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। फोटो- आईएएनएस

BRICS Summit 2026: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक में बनी।

पिछले वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में पिछले वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई साझा हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करते रहेंगे। बैठक में दोनों पक्षों ने माना कि ऊर्जा, व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और नई प्रौद्योगिकियों सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। बैठक में यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) की ओर से ओडिशा में 11.5 अरब डॉलर की लागत से प्रस्तावित एकीकृत ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम परियोजना का भी उल्लेख किया गया।

साझेदारी को नई दिशा मिलेगी

इसे भारत में अब तक के सबसे बड़े एकीकृत एल्युमिनियम निवेश के रूप में देखा जा रहा है। दोनों नेताओं ने कहा कि यह परियोजना ओडिशा को वैश्विक एल्युमिनियम विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथ ही, यह भारत और यूएई के बीच बढ़ते निवेश सहयोग का बड़ा उदाहरण बन सकती है। बैठक में नेताओं ने माना कि संप्रभु निवेश मंच एल-इमाद भारत और यूएई के बीच निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके अनुसार, इस मंच के माध्यम से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश और विकास साझेदारी को नई दिशा मिल सकती है।

शुक्रवार को पहुंचे थे भारत

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह मुलाकात दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच नियमित संवाद की परंपरा को दर्शाती है। साथ ही, यह दोनों देशों के संबंधों में बनी निरंतरता को भी दिखाती है। भारत और यूएई के बीच मजबूत राजनीतिक विश्वास, गहरे आर्थिक संबंध और बढ़ती रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के रिश्तों की प्रमुख विशेषता बन चुके हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शुक्रवार को भारत पहुंचे थे। वे भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हैं।

इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। भारत और यूएई के बीच शीर्ष नेतृत्व का संपर्क लगातार मजबूत हो रहा है। इससे पहले 16 जून 2026 को फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात हुई थी। उस बैठक में भी दोनों नेताओं ने निवेश, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की थी।

India Russia Defence: रूस का बड़ा डिफेंस ऑफर! Su-57 से S-500 तक, भारत के लिए खोला हथियारों का पूरा पिटारा

ये भी पढ़ें
Prime Minister Narendra Modi with the President of Russia, Vladimir Putin

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Sept 2026 04:31 pm

Published on:

12 Sept 2026 04:20 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / PM नरेंद्र मोदी और यूएई क्राउन प्रिंस की अहम बैठक, रक्षा-अंतरिक्ष-परमाणु ऊर्जा में सहयोग का नया रोडमैप होगा तैयार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

BRICS समिट में मीडिया के लिए सिर्फ वेजिटेरियन खाना? Viral Video पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया

BRICS Media Lunch Fact-Check
राष्ट्रीय

BRICS Bazaar में पहुंचीं ईरानी राष्ट्रपति की बेटी, आखिर किस चीज ने खींचा जहरा का ध्यान?

Masoud Pezeshkian
नई दिल्ली

Heavy Rain Alert: बरसात का नया दौर शुरू, कई राज्यों में 13-14-15 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rain Alert
नई दिल्ली

सिंघु बॉर्डर पर खालिस्तान के नारे किसने लिखे? CCTV से दिल्ली पुलिस को मिला सुराग, 3 गिरफ्तार

Delhi Police
राज्य

Delhi Musician Murder Case: पसलियां टूटीं, शरीर में हुआ भारी रक्तस्राव… मणिपुरी संगीतकार विक्रम सिंह की पोस्टमार्टम में सामने आया सच

Chongtham Vikram Singh Postmortem
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.