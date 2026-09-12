PM नरेंद्र मोदी और यूएई क्राउन प्रिंस की अहम बैठक, रक्षा-अंतरिक्ष-परमाणु ऊर्जा में सहयोग का नया रोडमैप होगा तैयार

इसे भारत में अब तक के सबसे बड़े एकीकृत एल्युमिनियम निवेश के रूप में देखा जा रहा है। दोनों नेताओं ने कहा कि यह परियोजना ओडिशा को वैश्विक एल्युमिनियम विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथ ही, यह भारत और यूएई के बीच बढ़ते निवेश सहयोग का बड़ा उदाहरण बन सकती है। बैठक में नेताओं ने माना कि संप्रभु निवेश मंच एल-इमाद भारत और यूएई के बीच निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके अनुसार, इस मंच के माध्यम से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश और विकास साझेदारी को नई दिशा मिल सकती है।