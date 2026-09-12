India Russia Defence: रूस का बड़ा डिफेंस ऑफर! Su-57 से S-500 तक, भारत के लिए खोला हथियारों का पूरा पिटारा

Deal Putin India Visit: रूस ने भारत के साथ रक्षा साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान मॉस्को ने लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइल डिफेंस तक कई बड़े प्रस्ताव सामने रखे हैं। इनमें Su-57 स्टील्थ फाइटर का भारत में संयुक्त उत्पादन और करीब 260 Su-30MKI विमानों को अत्याधुनिक ‘सुपर सुखोई’ में बदलने की योजना सबसे अहम मानी जा रही है। भारत की घटती फाइटर स्क्वाड्रन क्षमता के बीच इन प्रस्तावों का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है।