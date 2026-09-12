शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच तिब्बती नेता की अपील, बोले- पहले चीन में शांति कायम करें

मीडिया से बातचीत करते हुए तिब्बती नेता ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन को चीन की बढ़ती बहुपक्षीय सक्रियता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिब्बती नेतृत्व हमेशा देशों के बीच बेहतर संबंधों का समर्थन करता रहा है, जिसमें भारत और चीन के संबंध भी शामिल हैं। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।