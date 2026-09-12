Amrit Dalam Arrest: मोल्दोवा से भारत लाया गया जग्गू भगवानपुरिया गैंग का शूटर अमृतपाल, पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी

Jaggu Bhagwanpuria Gang: पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई को उस वक्त बड़ा झटका नहीं, बल्कि बड़ी सफलता मिली, जब विदेश में छिपे एक कुख्यात गैंगस्टर को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भारत वापस लाया गया। जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े अमृतपाल सिंह की तलाश कई गंभीर आपराधिक मामलों में थी। फर्जी पहचान के सहारे देश छोड़ने के बाद वह कई देशों में ठिकाने बदलता रहा, लेकिन आखिरकार मोल्दोवा में पकड़ा गया। अब पंजाब पुलिस उसे कानून के कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है।