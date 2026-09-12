Brics Summit में पुतिन ने ‘आर्कटिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर’ का जिक्र किया, भारत इस पर क्या कर रहा?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत संग व्यापार को मजूबत करने पर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आपसी व्यापार को मौजूदा 65 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने का फैसला किया है। वहीं, पीएम मोदी और पुतिन की 45 मिनट लंबी द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर निकले। इसके साथ ही, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को दोनों देशों के 24वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का न्योता दिया, जिसे मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि इस सम्मेलन की तारीख अभी तय नहीं हुई है।