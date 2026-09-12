‘CBI और ED ने मेरे खिलाफ झूठे आरोप गढ़े’, विजय माल्या का जांच एजेंसियों पर हमला, बोले- ‘बैंकों का पूरा कर्ज चुका चुका हूं’

माल्या ने जांच एजेंसी की हालिया कार्रवाइयों से जुड़े बयानों का हवाला देते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां एजेंसियां बिना निष्पक्ष अदालती सुनवाई के इस तरह अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटतीं। माल्या ने कहा कि न तो अभी कोई अंतिम फैसला आया है और न ही पूरा ट्रायल हुआ है। इसके बावजूद सार्वजनिक तौर पर उनकी छवि खराब की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों जांच एजेंसियां झूठे आरोप गढ़ने में माहिर हैं। वे धीरे-धीरे इन सभी दावों की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे।