“मिनी इंडिया” मणिपुर पर फिदा हुए सर्जियो गोर, पीएम मोदी की पूर्वोत्तर नीति को सराहा, संगाई महोत्सव का न्योता

21 से 30 नवंबर तक "डेस्टिनेशन मणिपुर" थीम पर आयोजित होने वाला यह दस दिवसीय उत्सव राज्य की कला-संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, ललित कला, पारंपरिक खेल, स्थानीय व्यंजन और संगीत को प्रदर्शित करेगा। इसके साथ ही इको-टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आयोजन में विभिन्न राज्यों, विदेशी व्यापारिक प्रतिनिधियों और सांस्कृतिक दलों की भागीदारी अपेक्षित है, साथ ही फैशन शो और संगीत कार्यक्रम भी होंगे।