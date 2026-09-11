Congress: जीडीपी ग्रोथ के दावों पर पवन खेड़ा का सवाल- अगर विकास इतना शानदार है तो आम लोगों की जिंदगी में क्यों नहीं दिख रहा?

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के बयान पर पवन खेड़ा ने IMF के रुख को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवंबर 2025 में जब IMF ने भारत की GDP की गणना के तरीके पर सवाल उठाए थे, तब भाजपा समर्थक खेमे ने संस्था की आलोचना को खारिज कर दिया था। खेड़ा का आरोप है कि अब वही IMF भारत की GDP ग्रोथ को सही मान रहा है तो भाजपा के लिए उसका रुख अचानक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि GDP के आंकड़ों को लेकर सवाल सिर्फ IMF की टिप्पणी पर निर्भर नहीं हैं। उनका कहना था कि अगर देश की आर्थिक वृद्धि वास्तव में इतनी मजबूत है, तो उसका फायदा आम भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि जब तक सरकार इन सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देती, तब तक किसी बाहरी संस्था की तारीफ से ये सवाल खत्म नहीं हो जाते।