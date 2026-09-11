दिल्ली पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, पीएम मोदी से मुलाकात में मिडिल ईस्ट संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा

शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम में ईरानी राष्ट्रपति ने वैश्विक हालात को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय जटिल दौर से गुजर रही है और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। पेजेशकियन ने ब्रिक्स देशों के बीच कारोबार में राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल की वकालत की। उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंधों का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिक्स को ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए, जहां कोई देश वित्तीय साधनों पर अपना दबदबा बनाकर दूसरे देशों के वैध व्यापार को रोक न सके। उन्होंने ब्रिक्स की आर्थिक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। पेजेशकियन ने कहा कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना का एक उद्देश्य देशों को डॉलर पर निर्भरता से बाहर निकालना और अमेरिकी प्रभुत्व का मुकाबला करना था।