BRICS 2026: पीएम मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में गिनाई समूह की ताकत, बोले- भारत में हुआ अब तक का सबसे बड़ा फोरम

Narendra Modi: नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह के बढ़ते प्रभाव और आर्थिक ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की शुरुआत चार देशों के साथ हुई थी, लेकिन आज यह 21 देशों का परिवार बन चुका है। पीएम मोदी के मुताबिक, ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50 फीसदी आबादी और 40 फीसदी जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्षों में दुनिया की जीडीपी करीब ढाई गुना बढ़ी है, जबकि ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी में करीब साढ़े चार गुना का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ब्रिक्स की आर्थिक ताकत बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है।