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Bihar MLC Election: RJD ने जारी की 6 प्रत्याशियों की लिस्ट, 2 सीटों पर फैसला बाकी

Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर RJD ने छह अधिकृत उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। दो सीटों पर अभी पार्टी विचार कर रही है।
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पटना

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Anand Shekhar

Sep 11, 2026

RJD Leader Tejashwi yadav bihar mlc election

राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव (फोटो- tejashwi yadav FB)

Bihar MLC Election: स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होने वाले 2026 के बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छह सीटों के लिए अपने अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के हस्ताक्षर वाली इस सूची में स्नातक और शिक्षक दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जबकि पार्टी अभी भी बाकी दो सीटों पर विचार-विमर्श कर रही है।

RJD के अधिकृत उम्मीदवारों की सूची

RJD द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, पार्टी ने अनुभव और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है।

  • पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डॉ. संजीव कुमार सिंह
  • पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिलीप कुमार
  • कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नितेश कुमार
  • दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनिल कुमार झा
  • सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रो. जयराम यादव
  • तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डॉ. रश्मि विनायक गौतम

RJD ने अभी दो सीटों पर नहीं खोले पत्ते

शुक्रवार को जारी RJD की सूची में छह सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई, लेकिन तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पार्टी के आधिकारिक नोट में कहा गया है कि इन सीटों के लिए उम्मीदवार चयन पर विचार-विमर्श चल रहा है और जल्द ही घोषणा की जाएगी। इस घोषणा के साथ, विधान परिषद चुनावों के लिए RJD की चुनावी रणनीति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि पार्टी बाकी दो सीटों के लिए किसे चुनती है।

इन 8 सीटों पर खत्म हो रहा कार्यकाल

गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद में स्नातक और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों की कुल आठ सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसमें टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटें और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटें शामिल हैं। इसमें शामिल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोशी हैं; जबकि टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र पटना, सारण, तिरहुत और दरभंगा हैं। इन सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त होने वाला है।

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Updated on:

11 Sept 2026 07:57 pm

Published on:

11 Sept 2026 07:57 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar MLC Election: RJD ने जारी की 6 प्रत्याशियों की लिस्ट, 2 सीटों पर फैसला बाकी

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