Bihar MLC Election: RJD ने जारी की 6 प्रत्याशियों की लिस्ट, 2 सीटों पर फैसला बाकी

शुक्रवार को जारी RJD की सूची में छह सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई, लेकिन तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पार्टी के आधिकारिक नोट में कहा गया है कि इन सीटों के लिए उम्मीदवार चयन पर विचार-विमर्श चल रहा है और जल्द ही घोषणा की जाएगी। इस घोषणा के साथ, विधान परिषद चुनावों के लिए RJD की चुनावी रणनीति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि पार्टी बाकी दो सीटों के लिए किसे चुनती है।