बिहार में हर महीने 10 तारीख को आएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, CM सम्राट चौधरी ने किया ऐलान

मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्थित गंगटा मोड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 की पेंशन के रूप में 1,233.87 करोड़ रुपये की राशि DBT के जरिए 105.68 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। प्रत्येक लाभार्थी को 1,100 रुपये की दर से पेंशन दी गई। इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 98,896 नए लाभार्थियों को भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के खातों में समय पर पेंशन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए हर महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान के लिए तय किया गया है।