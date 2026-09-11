‘पता नहीं G7 खुद को ग्रेट क्यों कहते हैं, BRICS उनसे कहीं आगे’, बिजनेस फोरम में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन

पुतिन ने कहा कि दुनिया में अभी बड़े बदलाव हो रहे हैं। उनके अनुसार, विकास के नए केंद्र उभर रहे हैं और वे उन पुराने आर्थिक केंद्रों की जगह ले रहे हैं जिन्होंने 20वीं सदी में वैश्विक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि भले ही इन स्थापित आर्थिक केंद्रों के पास अभी भी मजबूत बुनियादी ढांचा, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमताएं और विकसित संस्थान हैं, फिर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप लगातार बदल रहा है। पुतिन ने कहा कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है और आर्थिक विकास के नए केंद्र अब ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं।