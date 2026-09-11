PMO की फर्जी ID, ChatGPT और रिवॉल्वर, मुंबई मॉल मामले में पुलिस ने कोर्ट में क्या-क्या बताया?

Mumbai Mall Incident: मुंबई के एक लग्जरी मॉल में खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अधिकारी बताने के आरोप में गिरफ्तार 24 वर्षीय युवक पर फर्जी PMO पहचान पत्र और दूसरे आधिकारिक डाक्यूमेंट्स तैयार करने का आरोप लगा है। पुलिस का दावा है कि इन डाक्यूमेंट्स को बनाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया गया था। मामले में आरोपी रोहन पारिख और उसके सहयोगी 49 वर्षीय दिलीप कुंडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों को हिरासत में रखने की अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने आगे की कस्टडी की मांग की थी। हालांकि, एस्प्लेनेड कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीएस खेडेकर ने पुलिस की मांग खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद दोनों ने जमानत के लिए आवेदन किया। आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि उन्हें आगे हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है।