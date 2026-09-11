कर्नाटक में शिवकुमार सरकार के 100 दिन पूरे, सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे तो कांग्रेस में फिर बढ़ी हलचल!

कर्नाटक में एक बार फिर नक्सली गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं। तुमकुरु जिले के पावगड़ा में नक्सली पोस्टर लगने की रिपोर्ट आई है। जी परमेश्वर ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मिल चुकी है। वे आज ही तुमकुरु जा रहे हैं और वहां पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे। अगर नक्सली गतिविधि की पुष्टि होती है तो अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा।