भारत पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति, कल आएंगे चीन के राष्ट्रपति, क्या दिल्ली से निकलेगा मिडिल ईस्ट युद्धविराम का रास्ता?

BRICS Summit 2026: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की बड़ी कूटनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई है। 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भारत पहुंच चुके हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या रूस, चीन, ईरान और भारत के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी मिडिल ईस्ट में युद्धविराम की दिशा में कोई रास्ता खोल सकती है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अंतहीन युद्ध का अंत होना जरूरी है।