US Iran Conflict: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान मुझे खत्म करना चाहता है, परमाणु हथियार को लेकर फिर गरमाया तनाव

DonaldTrump Iran War News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद गंभीर दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक, तेहरान उन्हें निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि ईरान को लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आती है तो उसे परमाणु हथियार हासिल करने की छूट मिल सकती है। ट्रंप ने अपने बयान में बी-2 बॉम्बर के इस्तेमाल का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिकी कार्रवाई का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था।