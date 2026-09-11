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US Iran Conflict: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा: ईरान मुझे खत्म करना चाहता है, परमाणु हथियार को लेकर फिर गरमाया तनाव

Trump Iran War News: वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप के बयान ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उनकी निजी सुरक्षा तीनों को एक साथ अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Sep 11, 2026

Trump Iran War News

Trump Iran War News: ट्रंप का सबसे बड़ा खुलासा! ‘ईरान मुझे मारना चाहता है (फोटो-IANS)

DonaldTrump Iran War News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद गंभीर दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक, तेहरान उन्हें निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि ईरान को लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आती है तो उसे परमाणु हथियार हासिल करने की छूट मिल सकती है। ट्रंप ने अपने बयान में बी-2 बॉम्बर के इस्तेमाल का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिकी कार्रवाई का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था।

US Iran Conflict: ‘ईरान मुझे खत्म करना चाहता है’ ट्रंप का सनसनीखेज दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इरादों को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान उन्हें “take me out” करना चाहता है। ट्रंप ने इसके पीछे राजनीतिक सोच को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि तेहरान को आशंका है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेतृत्व आने पर ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति या अधिक गुंजाइश मिल सकती है।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका-ईरान संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से अविश्वास रहा है। अमेरिकी नीति का एक प्रमुख हिस्सा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना रहा है, जबकि तेहरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों से जुड़ा बताता रहा है।

बी-2 बॉम्बर का भी किया जिक्र

ट्रंप ने अपने बयान में अमेरिकी बी-2 स्टील्थ बॉम्बर का उल्लेख करते हुए कहा कि इन विमानों का इस्तेमाल ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के उद्देश्य से किया गया था। बी-2 स्पिरिट अमेरिकी वायुसेना का अत्याधुनिक स्टील्थ बमवर्षक है, जिसे लंबी दूरी तक भारी हथियार ले जाने और दुश्मन की मजबूत रक्षा व्यवस्था को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है।

ट्रंप के बयान से यह संकेत मिलता है कि अमेरिकी नेतृत्व ईरान की परमाणु क्षमता को लेकर सैन्य विकल्प को गंभीरता से देखता रहा है। हालांकि, किसी भी सैन्य कार्रवाई के वास्तविक प्रभाव और उसके रणनीतिक परिणामों को समझने के लिए आधिकारिक विवरण और स्वतंत्र पुष्टि महत्वपूर्ण होगी।

परमाणु कार्यक्रम बना सबसे बड़ा विवाद

ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों से पश्चिमी देशों और तेहरान के बीच टकराव की बड़ी वजह रहा है। 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान की परमाणु गतिविधियों पर कई सीमाएं लगाई गई थीं। बाद में अमेरिका समझौते से बाहर हो गया और दोनों पक्षों के बीच तनाव फिर बढ़ता गया।

ट्रंप के ताजा बयान में परमाणु हथियार का मुद्दा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति से भी जुड़ गया है। उनके दावे के अनुसार, ईरान अमेरिकी राजनीतिक बदलाव को अपने परमाणु हितों के लिए संभावित अवसर के रूप में देखता है।

यह बयान ऐसे दौर में आया है जब मध्य पूर्व में किसी भी अमेरिकी-ईरानी टकराव के व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। तेल बाजार, खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और दूसरे देशों की सैन्य रणनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है।

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Updated on:

11 Sept 2026 07:09 am

Published on:

11 Sept 2026 07:03 am

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