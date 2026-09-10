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Congo School Fire: कांगों के स्कूल में लगी भीषण आग, विद्रोही के कब्जे वाले इलाके में 17 की मौत, 50 बच्चे घायल

Congo rebel school fire: पूर्वी कांगो के विद्रोही कब्जे वाले बुकावू शहर के स्कूल में भीषण आग लग गई। जिसमें 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 से ज्यादा बच्चे घायल हैं।
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भारत

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Mukul Kumar

Sep 10, 2026

Congo School News

कांगो के विद्रोही कब्जे वाले बुकावू शहर के स्कूल में लगी भीषण आग। (फोटो- वायरल/X/@CongoActual)

Congo children killed fire: पूर्वी कांगो के विद्रोही कब्जे वाले शहर बुकावू के एक स्कूल में भीषण आग लगने से बच्चों समेत कई जानें चली गईं। स्थानीय लोगों और अस्पताल के कर्मचारियों की माने तो कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है।

रॉयटर्स ने कुछ गवाहों के हवालों से यह जानकारी दी। गवाहों ने बताया कि उन्होंने खुद 17 शवों को एम्बुलेंस में लादने में मदद की, जिनमें पुरुष और बच्चे दोनों शामिल थे।

अस्पतालों में शवों का आना जारी

एक स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ने रॉयटर्स को बताया कि उन्हें आग में मारे गए 10 लोगों के शव मिले। दूसरे अस्पताल में 50 से ज्यादा छात्र भर्ती कराए गए, जिनमें से 14 की मौत हो गई।

हालात इतने भयावह हैं कि डॉक्टर और नर्स रात भर काम कर रहे हैं। कई घायल गंभीर हालत में हैं। आग लगने का सही कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। कोई भी आधिकारिक जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है।

विद्रोही नियंत्रण वाला शहर

बुकावू पिछले साल से आरडब्ल्यूए समर्थित एएफसी/एम23 विद्रोही समूह के कब्जे में है। यह समूह पूर्वी कांगो में तेजी से आगे बढ़ा था। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से ही नाजुक है। ऐसे में स्कूल जैसी जगह पर इतनी बड़ी घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों पैदा कर दिया है।

विद्रोही नेता का बयान

विद्रोही गठबंधन के समन्वयक कॉर्नेल नंगा ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि अभी सटीक आंकड़ा उनके पास नहीं है, लेकिन मौतों की संख्या करीब 10 के आसपास हो सकती है। स्थानीय सूत्रों और अस्पताल के आंकड़ों में अंतर साफ दिख रहा है। ऐसे मामलों में अक्सर शुरुआती आंकड़े बदलते रहते हैं।

स्थानीय लोगों की तकलीफ

गवाहों ने बताया कि आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई। बच्चे भागने की कोशिश कर रहे थे। कई माता-पिता अपने बच्चों की तलाश में अस्पतालों के बाहर इकट्ठा हो गए हैं।

शहर में पहले से ही संघर्ष और अनिश्चितता का माहौल है। इस घटना ने हालात को और बिगाड़ दिया है। पूर्वी कांगो में लंबे समय से हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। विद्रोही समूहों के नियंत्रण वाले इलाकों में आम नागरिकों की सुरक्षा हमेशा सवालों के घेरे में रहती है।

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Updated on:

10 Sept 2026 06:10 pm

Published on:

10 Sept 2026 06:10 pm

Hindi News / World / Congo School Fire: कांगों के स्कूल में लगी भीषण आग, विद्रोही के कब्जे वाले इलाके में 17 की मौत, 50 बच्चे घायल

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