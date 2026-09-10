Congo School Fire: कांगों के स्कूल में लगी भीषण आग, विद्रोही के कब्जे वाले इलाके में 17 की मौत, 50 बच्चे घायल

बुकावू पिछले साल से आरडब्ल्यूए समर्थित एएफसी/एम23 विद्रोही समूह के कब्जे में है। यह समूह पूर्वी कांगो में तेजी से आगे बढ़ा था। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से ही नाजुक है। ऐसे में स्कूल जैसी जगह पर इतनी बड़ी घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों पैदा कर दिया है।