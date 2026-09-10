Houthis Capture Mocha: लाल सागर में हूतियों की बड़ी बढ़त! मोचा पर कब्जे का दावा, बाब-अल-मंदेब की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

Mocha Yemen News :यमन के लाल सागर तट पर स्थित मोचा शहर को लेकर गुरुवार को सामने आई खबर ने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को फिर चर्चा में ला दिया है। ईरान समर्थित हूती समूह के शहर पर नियंत्रण हासिल करने की बात यमनी अधिकारियों ने कही है। बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के बेहद करीब स्थित मोचा का सामरिक महत्व इसे महज एक स्थानीय घटनाक्रम नहीं रहने देता। यदि हूतियों की पकड़ यहां मजबूत होती है, तो लाल सागर में उनकी रणनीतिक स्थिति और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं।