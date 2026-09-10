Houthis Capture Mocha: लाल सागर में हूतियों की बड़ी बढ़त! मोचा पर कब्जे का दावा, बाब-अल-मंदेब की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

Houthis Capture Mocha :मोचा पर कब्जे का दावा, बाब-अल-मंदेब की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Mocha Yemen News :यमन के लाल सागर तट पर स्थित मोचा शहर को लेकर गुरुवार को सामने आई खबर ने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को फिर चर्चा में ला दिया है। ईरान समर्थित हूती समूह के शहर पर नियंत्रण हासिल करने की बात यमनी अधिकारियों ने कही है। बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के बेहद करीब स्थित मोचा का सामरिक महत्व इसे महज एक स्थानीय घटनाक्रम नहीं रहने देता। यदि हूतियों की पकड़ यहां मजबूत होती है, तो लाल सागर में उनकी रणनीतिक स्थिति और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं।
अल जजीरा ( Al Jazeera Breaking News) के अनुसार, यमन के तीन हूती विरोधी सरकारी अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि ईरान समर्थित हूती समूह ने लाल सागर के किनारे बसे मोचा शहर पर नियंत्रण कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक यह शहर बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य से 50 मील से भी कम दूरी पर स्थित है। यही भौगोलिक स्थिति मोचा को यमन के मौजूदा संघर्ष में बेहद अहम सैन्य और समुद्री केंद्र बनाती है।
अरब मीडिया रिपोर्टों में इससे पहले दावा किया गया कि गुरुवार सुबह यमनी सरकारी सैनिकों ने शहर से पीछे हटना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हूती लड़ाकों की शहर में आगे बढ़ने की खबरें सामने आईं। सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो में भी कथित तौर पर हूती लड़ाकों की शहर के भीतर मौजूदगी दिखाई गई।
मोचा पर कब्जे की खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हूतियों को लाल सागर के पश्चिमी हिस्से में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दे सकती है। बाब-अल-मंदेब दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में शामिल है और लाल सागर को अदन की खाड़ी तथा आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में क्षेत्र में किसी भी सशस्त्र समूह की सैन्य पकड़ बढ़ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर सकता है।
हालांकि, मोचा पर पूरी तरह नियंत्रण को लेकर तस्वीर अभी एकतरफा नहीं है। पूर्व हूती सहयोगी रहे और अब हूती विरोधी खेमे के प्रमुख नेताओं में शामिल तारेक सालेह के नेतृत्व वाले नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट (NRF) ने कहा कि उसके एक कमांडर ने गुरुवार सुबह सैन्य टुकड़ी के साथ शहर में प्रवेश किया।
NRF के आधिकारिक मीडिया आउटलेट के मुताबिक, मोचा की सुरक्षा व्यवस्था को फिर से संगठित और मजबूत करने का काम हूती विरोधी गठबंधन के साथ तालमेल में चल रहा है। संगठन ने यह भी दावा किया कि उसके बलों की हूती नौसैनिक इकाइयों के साथ झड़प हुई।
इस घटनाक्रम से साफ है कि मोचा में स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। शहर पर नियंत्रण को लेकर जमीनी स्तर पर मुकाबला जारी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि हूती समूह अपनी कथित बढ़त को स्थायी सैन्य नियंत्रण में बदल पाता है या हूती विरोधी गठबंधन जवाबी कार्रवाई के जरिए शहर में अपनी स्थिति फिर मजबूत करता है।
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