Iran-US War: ईरान के तटीय इलाकों से लेकर सऊदी एयरबेस तक, एक ही रात में कई धमाके

उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उस बयान को सिरे से नकार दिया, जिसमें रुबियो ने यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का एजेंट बताया था। बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हूती अपने फैसले खुद लेते हैं और किसी के इशारे पर काम नहीं करते। उन्होंने इसका ठीकरा अमेरिका पर फोड़ते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता की असली वजह अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और उसकी दबंगई भरी नीतियां हैं। बघाई ने साफ कहा कि अगर वाशिंगटन सच में शांति चाहता है, तो उसे बस एक काम करना होगा, यानी इस क्षेत्र में अपनी दखलअंदाजी बंद करनी होगी।