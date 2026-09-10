अमरीका-ईरान जंग की आग में झुलसा पश्चिम एशिया! होर्मुज से फारस की खाड़ी तक मिसाइलों की बारिश

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मंगलवार रात को दावा किया कि उसने यूएस नेवी के एक बेहद एडवांस अंडरवॉटर ड्रोन को कब्जे में लिया है। इस अंडरवाटर ड्रोन को पिछले साल ही यूएस नेवी में शामिल किया गया था। 5.8 मीटर लंबा यह अंडरवॉटर व्हीकल समुद्र के नीचे निगरानी, माइन का पता लगाने के साथ समुद्र तल की मैपिंग करने में समक्ष है। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स के अनुसार इस ड्रोन में एक दिन पहले खराबी आ गई थी। यह ड्रोन का पुराना मॉडल था।