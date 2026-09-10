जेलेंस्की की जान पर आया खतरा! विमान के बेहद करीब पहुंचा ड्रोन, नॉर्वे PM ने किया बड़ा खुलासा

जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेनी रक्षा बलों ने रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में नोवोरोस्सिय्स्क के काला सागर बंदरगाह पर सफल लंबी दूरी का हमला किया, वहीं दूसरी ओर रूसी ड्रोन-मिसाइल हमलों में सुमी, कीव और मायकोलाइव जैसे शहरों में कई नागरिकों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से तनाव कम करने और हत्याएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।