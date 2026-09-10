जेलेंस्की की जान पर आया खतरा! विमान के बेहद करीब पहुंचा ड्रोन, नॉर्वे PM ने किया बड़ा खुलासा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ड्रोन हमले में बाल-बाल बचे, photo source: Chat Gpt
Zelenskyy Plane Incident: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को ले जा रहा विमान मोल्दोवा से नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जाते समय एक अज्ञात ड्रोन की चपेट में आते-आते बाल-बाल बच गया। जेलेंस्की नॉर्वे के दिवंगत राजा हेराल्ड पंचम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ओस्लो जा रहे थे।
नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने बुधवार को पब्लिक ब्रॉडकास्टर NRK से बातचीत में इस चिंताजनक घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मोल्दोवा से उड़ान भरते समय जेलेंस्की का विमान लगभग एक ड्रोन की चपेट में आ गया था और यही वह हकीकत है जिसका उन्हें रोज सामना करना पड़ता है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने अब तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
नॉर्वे प्रधानमंत्री कार्यालय की स्टेट सेक्रेटरी भानुजा रसियाह ने बताया कि मोल्दोवा के ऊपर हवाई क्षेत्र में मौजूद ड्रोन खतरे की वजह से जेलेंस्की की उड़ान में देरी हुई, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन विमान के कितने करीब पहुंचे थे।
नॉर्वे के वित्त मंत्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने भी पुष्टि की कि जेलेंस्की ने ओस्लो पहुंचने के तुरंत बाद खुद इस अफरा-तफरी भरी यात्रा के बारे में बताया था। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन से निकलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि जेलेंस्की ने समय निकालकर अंतिम संस्कार में शिरकत की।
अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने किंग हेराल्ड पंचम को श्रद्धांजलि दी और यूक्रेन नॉर्वे की हर मदद के लिए हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिवंगत राजा ने 35 से ज़्यादा वर्षों तक नॉर्वे के खुलेपन, गरिमा और लोगों के सम्मान की पहचान को साकार किया, और उनके कार्यकाल में यूक्रेन-नॉर्वे संबंध खासे मजबूत हुए हैं।
जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेनी रक्षा बलों ने रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में नोवोरोस्सिय्स्क के काला सागर बंदरगाह पर सफल लंबी दूरी का हमला किया, वहीं दूसरी ओर रूसी ड्रोन-मिसाइल हमलों में सुमी, कीव और मायकोलाइव जैसे शहरों में कई नागरिकों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से तनाव कम करने और हत्याएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।
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