US Jordan Air Base Attack: अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला! A-10 Thunderbolt का विंग गायब, F-15 लड़ाकू विमानों को पहुंचा नुकसान

US Military Sircraft Damage: मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच जॉर्डन स्थित एक अहम अमेरिकी एयरबेस भी हमले की चपेट में आ गया। रात के वक्त हुए इस हमले में अमेरिकी वायुसेना के कई विमान क्षतिग्रस्त होने की खबर है। इनमें A-10 Thunderbolt सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है, जबकि कई F-15 लड़ाकू विमानों को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बाद बेस पर तैनात अमेरिकी बलों ने मिसाइलों से हमले को रोकने की कोशिश की।