बिना वेतन की छुट्टी पर भेजा, एक साल से कोई सैलरी नहीं मिली- WHO से इस्तीफे के बाद शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने तोड़ी चुप्पी

साइमा ने बुधवार को WHO के डायरेक्टर-जनरल टेड्रोस को अपना इस्तीफा भेजा। पत्र में उन्होंने अपने फैसले की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना काम ठीक से करने का मौका नहीं दिया गया। इससे WHO के नेतृत्व पर उनका भरोसा खत्म हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि बिना वेतन छुट्टी पर रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। वह अपने क्षेत्र के देशों की सेवा करने के लिए चुनी गई थीं। उन्होंने यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। लेकिन मौजूदा हालात में उनके लिए पद पर बने रहना संभव नहीं है। WHO ने फिलहाल साइमा के इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले संस्था ने सिर्फ इतना कहा था कि साइमा प्रशासनिक छुट्टी पर हैं।