बाब अल-मंदब स्ट्रेट से महज 70 KM दूर है मोचा, ईरान समर्थित हूतियों के कब्जे से क्यों दुनिया भर में बढ़ी चिंता?

दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमले जारी हैं। सऊदी अरब की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हूतियों ने भी आगे की रणनीति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन मोचा का कब्जा साफ बताता है कि युद्ध का मैदान अब लाल सागर के किनारे शिफ्ट हो रहा है।