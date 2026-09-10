‘वंदे मातरम’ पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे सिर्फ 2 पद

हालांकि, डीके शिवकुमार सरकार ने कुछ कार्यक्रमों के लिए अलग नियम बनाया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के सभी छह पद गाए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व वाले खास कार्यक्रमों में भी पूरे गीत के गायन की व्यवस्था रखी गई है। इस तरह कर्नाटक सरकार ने कार्यक्रम के महत्व और उसमें शामिल होने वाले संवैधानिक पदों के आधार पर नियम अलग कर दिए हैं।